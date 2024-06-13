Bodrum'a 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, 9 günlük Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Son 24 saatte ilçeye 20 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikametinde yer yer trafik durdu. Sürücüler 2 kilometrelik yolu yaklaşık 30 dakikada geçerken, kentin diğer noktalarında da uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum'da ilerleyen günlerde araç yoğunluğunun artmasının beklendiği belirtildi.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, son 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı; trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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