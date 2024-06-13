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        Bodrum'a 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, son 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı; trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:45
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        Bodrum'a 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
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        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, son 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı; trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, 9 günlük Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Son 24 saatte ilçeye 20 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikametinde yer yer trafik durdu. Sürücüler 2 kilometrelik yolu yaklaşık 30 dakikada geçerken, kentin diğer noktalarında da uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum'da ilerleyen günlerde araç yoğunluğunun artmasının beklendiği belirtildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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