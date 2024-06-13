Bodrum'da 68 kaçak göçmen yakalandı, 20 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Haziran'da Bodrum ilçesi açıklarında saat 05.10 ve 06.10'da lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 68 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 06.15'te, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik botta bulunan 9'u çocuk 20 kaçak göçmeni ise kurtardı.

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