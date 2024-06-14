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        Muğla'da orman yangını

        MUĞLA'nınMenteşe ilçesindeki ormanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:40
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        Muğla'da orman yangını
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        MUĞLA'nınMenteşe ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle Denizli sınırına geçen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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