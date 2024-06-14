Muğla'da orman yangını

Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle Denizli sınırına geçen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MUĞLA'nınMenteşe ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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