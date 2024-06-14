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        Muğla'da orman yangını; bu kez de Milas'ta çıktı (2)

        MİLAS'TADA ORMAN YANGINIMuğla'nın Milas ilçesi Kısıtlar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:25
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        Muğla'da orman yangını; bu kez de Milas'ta çıktı (2)
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        MİLAS'TADA ORMAN YANGINI

        Muğla'nın Milas ilçesi Kısıtlar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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