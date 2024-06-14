Bodrum'a 48 saatte 45 binden fazla araç giriş yaptı

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesinde araç yoğunluğu yaşandı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçeye son 48 saatte 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatili öncesi araç yoğunluğu yaşandı. İlçeye son 48 saat içerisinde 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Bitez Kavşağı'ndan, Turgutreis istikametine giden yolda trafik durma noktasına geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, yaklaşık 2 kilometrelik yol 40 dakikada aşıldı. Polis ve jandarma ekipleri, trafiği akıcı hale getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçede hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı 25 derecelerde seyretti. Yarın itibarıyla ilçedeki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.