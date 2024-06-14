Muğla'da orman yangını; bu kez de Milas'ta çıktı (3)

KONTROLALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesi Kısıtlar Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, 4 uçak ile 4 helikopter ile havadan, 35 arazöz, 207 personel ile karadan müdahale ile yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Milas Beyciler ve Kısırlar mahalleleri arasında meydana gelen orman yangını yapılan hızlı ve etkin müdahale ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Yeşil vatanı korumak için fedakarca müdahale eden, destek veren tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" denildi.