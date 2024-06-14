Aydın'da yangın söndürme uçağının burun kısmı su aldığı Bafa Gölü'ne battı (3)

Didim'de meydana gelen orman yangına müdahale eden uçağın kırıma uğraması nedeniyle yaralanan 3 mürettebat ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne getirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve idari amirler, hastanede yaralıları ziyaret etti, geçmiş dileğinde bulundu. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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