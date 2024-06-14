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        Aydın'da yangın söndürme uçağının burun kısmı su aldığı Bafa Gölü'ne battı (4)

        'YARALILARINDURUMU İYİ'Muğla Valisi İdris Akbıyık, hastanede yaralıları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Bugün bizim açımızdan şansız günümüzdü ama Allah'a çok şükür can kaybımız yok.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:50 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:55
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        Aydın'da yangın söndürme uçağının burun kısmı su aldığı Bafa Gölü'ne battı (4)
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        'YARALILARINDURUMU İYİ'

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, hastanede yaralıları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, “Bugün bizim açımızdan şansız günümüzdü ama Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Muğla'mızda iki orman yangını meydana geldi. Menteşe ilçemizde ve Milas ilçemizde meydana geldi. Milas yangını köylerimize çok yakındı. Bu bizde biraz endişe yarattı. 48 hektarlık alanımız yandı. Çok şükür can kaybımız yok. 3 orman işçimiz dumandan etkilendi, bir sıkıntıları yok müşahede altındalar. Aydın Didim'deki yangına müdahale eden yangın söndürme uçağımız nedeni belli olmayan bir şekilde battı orada 2 pilot ve 1 personelimiz, jandarmamız ve vatandaşlarımızın desteğiyle kurtarıldı. Durumları gayet iyi bir sıkıntıları yok. Teknik bir konu nedenini bilmiyoruz, incelenecektir" dedi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Didim'de meydana gelen uçak kazasındaki pilotlardan biri askeri liseden benim devre arkadaşım. Onları iyi görünce içimize su serpildi. Şu anda yangından dolayı herhangi bir can kaybı yok" diye konuştu.

        Bu arada su aldığı Bafa Gölü'ne batan uçaktaki mürettebatı kurtarma görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede restoran işletmeciliği yapan Yalçın ve Burak Kocakaya kardeşlerin uçağın düştüğünü görünce kendilerine ait tekneyle kurtarma çalışmalarına destek verdiği ve o anları kendi sosyal medya hesabında yayınladıkları öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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