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        Muğlaspor'da ilk imza Savaş'tan

        TFF3'üncü Lig'e 3 yıl aradan sonra yükselen Muğlaspor, iç transferde ilk imzayı sözleşmesi sona eren Savaş Yılmaz'a attırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:32 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:35
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        Muğlaspor'da ilk imza Savaş'tan
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        TFF3'üncü Lig'e 3 yıl aradan sonra yükselen Muğlaspor, iç transferde ilk imzayı sözleşmesi sona eren Savaş Yılmaz'a attırdı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonlukta takıma büyük katkı yapan 34 yaşındaki merkez orta saha, kulübüyle yeni sözleşme imzaladı. Muğlaspor şampiyonluk sonrası Hakan Şapçı'yla yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine Besim Durmuş'u getirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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