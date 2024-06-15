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        Bodrum'da Uluslararası Yoga Günü Etkinliği

        MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğinde Bitez Üç Fidan Parkı'nda 10'uncu Uluslararası Yoga Günü Etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:00
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        Bodrum'da Uluslararası Yoga Günü Etkinliği
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        MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğinde Bitez Üç Fidan Parkı'nda 10'uncu Uluslararası Yoga Günü Etkinliği düzenlendi.

        Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Hindistan Başkonsolosluğu organizasyonuyla 10. Uluslararası Yoga Günü Etkinliği, Bitez Üç Fidan Parkı'nda yapıldı. Etkinliğe Hindistan Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 2024 Uluslararası Dünya Yoga Günü kutlamalarına verdikleri destek için Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum Belediyesi'ne teşekkür eden Başkonsolos Shri Mijito Vinito, "Bugün Bodrum'da ikinci kez Uluslararası Dünya Yoga Günü'nü kutluyoruz ve bunu geleneksel bir etkinlik haline getirmeyi dört gözle bekliyoruz. Tüm Türk dostlarımıza Hindistan'ın havasını getirebilmek için Bodrum'da daha fazla etkinlik yapmayı umuyoruz" dedi.

        Genel Koordinatör Emel Çalakoğlu ise binlerce yıllık köklere sahip bir uygulama olan yoganın, fiziksel esnekliği artıran bir egzersiz, zihinsel ve duygusal dengeyi sağlayan bir yaşam felsefesi olduğunu belirterek, "Dünya genelinde ilgi ile takip edilen yogaya dair farkındalığı artırmak amacıyla her yıl Dünya Yoga Günü kutlanıyor. Bugün burada bu özel günü hep birlikte kutluyor olmaktan mutluluk duyuyor, yoganın sağlık, mutluluk ve barışı temsil eden bir araç olarak daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

        Programda katılımcılara tişört dağıtıldı. Hediye ve plaket takdiminin sonrası yoga etkinliği yapıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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