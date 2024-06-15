Bodrum'da Uluslararası Yoga Günü Etkinliği

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğinde Bitez Üç Fidan Parkı'nda 10'uncu Uluslararası Yoga Günü Etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Hindistan Başkonsolosluğu organizasyonuyla 10. Uluslararası Yoga Günü Etkinliği, Bitez Üç Fidan Parkı'nda yapıldı. Etkinliğe Hindistan Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 2024 Uluslararası Dünya Yoga Günü kutlamalarına verdikleri destek için Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum Belediyesi'ne teşekkür eden Başkonsolos Shri Mijito Vinito, "Bugün Bodrum'da ikinci kez Uluslararası Dünya Yoga Günü'nü kutluyoruz ve bunu geleneksel bir etkinlik haline getirmeyi dört gözle bekliyoruz. Tüm Türk dostlarımıza Hindistan'ın havasını getirebilmek için Bodrum'da daha fazla etkinlik yapmayı umuyoruz" dedi.