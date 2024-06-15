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        Bodrum FK'dan çifte kupalı tatil

        SONyıllarda basamakları tek tek atlayarak Bölgesel Amatör Lig'den başladığı yükselişte tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başaran Bodrum FK, 1'inci Lig'deki Play-Off şampiyonluğunu ailecek tatil yaparak kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:10 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:15
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        Bodrum FK'dan çifte kupalı tatil
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        SONyıllarda basamakları tek tek atlayarak Bölgesel Amatör Lig'den başladığı yükselişte tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başaran Bodrum FK, 1'inci Lig'deki Play-Off şampiyonluğunu ailecek tatil yaparak kutladı. Yeşil-beyazlıların 2022 yılında 2'nci Lig'deki Play-Off şampiyonluğunda olduğu gibi Başkan Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk, tüm takım ve teknik heyeti aileleriyle birlikte Antalya'daki otellerinde ağırladı. Bodrumlular müthiş bir aile tablosu eşliğinde birlikte tatil yaparak tüm sezonun stresini attı. Tatil dönüşü yeşil-beyazlılar, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de alınan çifte kupayla hep beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Dış transferde yetenekli genç yerli oyunculara yönelen Bodrum, iç transferi de bayram tatili dönüşü açıklayacak.

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