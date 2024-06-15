Fethiyespor oyuncu yetiştirecek
TFF2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'da Başkan Esat Bakırcı kulüpte yeni bir yapılanma sürecine gideceklerini belirterek, "Taşıma suyla değirmen dönmez" mesajı verdi.
TFF2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'da Başkan Esat Bakırcı kulüpte yeni bir yapılanma sürecine gideceklerini belirterek, "Taşıma suyla değirmen dönmez" mesajı verdi. Oyuncu satışından gelir elde edemediklerini ve futbolcu yetiştirmek zorunda olduklarının altını çizen Başkan Bakırcı, "Günümüz koşullarında bir futbol kulübü idare etmek artık daha da zorlaşmıştır. Bu büyük futbol endüstrisinin içerisinde sadece alarak ve satarak bu hayatı sürdüremezsiniz. Biz şu anda sadece alıyoruz. Oyuncu satış gelirimiz de yok. Bu yüzden mutlaka yetiştirmek zorundasınız. Çünkü futbol dibi delik bir çuval gibi. Ne kadar çok para harcarsanız bile hep öğütür, seneye başka para kaynağı bulmanız gerekmektedir" dedi.
"Bunun için yetiştirmek çok büyük önem arz etmektedir" diyen Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, "Alarak ve satarak başarılı olmak bir kulübü bir yere kadar idare edebilir. Ama yetiştirerek var olmanız bu işin daha sağlam temeller üzerine oturmasını sağlar. Bizler Fethiyespor olarak yeni bir yapılanma sürecine gireceğiz. Saha içerisinde başarıyı kovalarken mutlaka Türk futboluna yeni ve genç isimleri de kazandıracağız. Kesinlikle takımımızın yaş ortalamasını düşürüp daha fazla başarıya aç oyuncu sayısını arttıracağız. Bunları gerçekleştirirken kesinlikle saha içi başarıyı da ön plana alarak hareket edeceğiz. Fethiyespor hiçbir zaman hedefsiz olmaz" diye konuştu.
"DİNÇEL İLE 4 SEZON BERABERİZ"
Fethiyespor Başkan Esat Bakırcı, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile 2027-28 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıklayıp şu ifadelere yer verdi: "Bu süreçte yarışmacı bir takım hüviyetinde bürünüp üst ligi yakalayacağız. Bu yolda kendisine inanıp, güvendiğimiz Fethiyespor camiasını ve Fethiyespor'u evi gibi gören Teknik Direktörümüz Selahaddin Dinçel'in var olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıyoruz ve kendisiyle 4 sezon daha birlikte olduğumuzu bildiriyoruz. Başarı kriterlerinin en önemli ayaklarından olan teknik adam istikrarını da bu şekilde hayata geçirmiş oluyoruz. Fethiyespor Türk futbolunda çok fazla olmayan kararlı bir yapılanma sürecinin içerisine girmiştir ve yoluna emin adımlarla devam etmektedir."
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