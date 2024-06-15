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        Bodrum sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, arife günü sahillerde yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:25
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        Bodrum sahillerinde bayram tatili yoğunluğu
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        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, arife günü sahillerde yoğunluk yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk arttı. Başta Ortakent sahili olmak üzere Gümbet, Bitez, Kumbahçe gibi sahillerde yoğunluk yaşandı. İlçe nüfusu 1 milyonu aşarken, kentte hava sıcaklığı 40 derecelere ulaştı; deniz suyu sıcaklığı 25 derecelerde seyretti. Plajlara akın edenler, denize girdi bazıları da şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Bayram süresince Bodrum'da hava sıcaklıklarının yüksek olması bekleniyor.

        '1 MİLYONU AŞAN NÜFUSLA SUYUMUZ YETERSİZ BİR DURUMA GELDİ'

        Bayram tatili boyunca ekiplerin 24 saat çalıştığını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Kurban Bayramı tatili, özellikle okulların da kapanmasıyla son 48 saatte 50 bin araç giriş yaptı. Bu da Bodrum nüfusunun 900 binin üzerine çıktığı anlamına geliyor. Kurban Bayramı süresince ve sonrasında 1 milyonu aşan bir nüfusa hizmet vereceğiz. Bodrum Belediyesi olarak destek hizmetleri, zabıta ekiplerimiz ve temizlik işleri müdürlüğümüzle 24 saat esas alarak çalışmalarımızı aktif bir şekilde yürütüyoruz. Bölgemizde azalan yağışlarla artan bir su krizi meydana geldi. Şu anki kaynaklarımız 320 bin kişiye yetecek durumdayken, 1 milyonu aşan nüfusla suyumuz yetersiz bir duruma gelmiştir. Muğla Büyükşehir Başkanımız Ahmet Aras ile su sorununun çözülmesi için gereken bütün adımları atıyoruz. Bayram boyunca Bodrum Belediyesi olarak evlerin depolarına ücretsiz su temininde bulunacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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