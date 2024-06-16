Bodrum'da 122 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında çocukların da bulunduğu 122 kaçak göçmen ile 2 organizatör, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı önceki gün ilk olarak saat 05.50'de Bodrum açıklarında yelkenli teknede kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yelkenli teknedeki 29'u çocuk 91 kişi ile 2 organizatör ve aynı gün saat 06.10'da da lastik bottaki 1'i çocuk 31 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan 122 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 organizatör ile ilgili de adli işlem başlatıldı.