Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da bayram namazı kıldı

İSTANBULBüyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Bodrum'da bayram namazı kıldı. İmamoğlu ve Mandalinci namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kurban Bayramı tatili kapsamında Bodrum'a geldi. İmamoğlu ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Amiral Turgutreis Karabağ Camisi'nde bayram namazı kıldı. 2 belediye başkanı namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz sonrası açıklama yapan İmamoğlu, “Bayrama, Tamer başkanım ile güzel bir bayram namazı ile başladık. Turgut Reis'in doğduğu köydeyiz. Doğduğu köyde çok güzel bir mesaj var. Cesaretle, gayretle, adaletle, liyakatle çok başarılı bir dönemi olsun sevgili başkanımızın, her çalışanın, hepimizin. Ben Bodrum'a, Muğla'ya, tabii ki İstanbul'a ve tüm milletimize güzel bir bayram diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Tamer başkanıma da nice başarılar dilerim" dedi.