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        Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:25
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı
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        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde kıldı. Namazı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı. Bayram namazına Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlar ile bayramlaşarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. DHA)

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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