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        Bodrum'da plajlarda 'bayram' yoğunluğu

        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:35
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        Bodrum'da plajlarda 'bayram' yoğunluğu
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        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk oluştu. Kimi tatilciler denize girerek serinledi kimileri de şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda, başta Yalıçiftlik sahilinde olmak üzere Gümbet, Bitez, Kumbahçe, Ortakent, Yalıkavak, Türkbükü, Turgutreis gibi noktalarda plajlar doldu. Kentte hava sıcaklığı 38 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 25 derecelerde seyretti. Yalıçiftlik Sahili'ni tercih eden yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi bazıları da şezlonglarında güneşlenmeyi ve kitap okumayı tercih etti. Öte yandan sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar, ağaç gölgelerinde ve oyun parklarında şezlonglarına ve kamp sandalyelerine oturarak dinlendi. Ailesiyle İzmir'den tatile geldiklerini söyleyen Tarık Uykuçeken (30), "9 günlük tatil fırsatını Bodrum'da değerlendirdik. Hava ve su çok güzel, 4 gün burada kalacağız sonra Fethiye'ye geçeceğiz. Fiyatlarda uygun gayet memnunuz" diye konuştu.

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