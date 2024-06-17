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        Bodrum FK'da Yusuf iddiası

        SÜPERLig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'nın dış transferde 2'nci Lig'e yükselen Kepezspor'dan 20 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'e kanca attığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:16
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        Bodrum FK'da Yusuf iddiası
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        SÜPERLig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'nın dış transferde 2'nci Lig'e yükselen Kepezspor'dan 20 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'e kanca attığı belirtildi. İlk takviyesini Bursaspor'dan 18 yaşındaki ön libero Yusuf Sertkaya'yı renklerine bağlayarak yapan yeşil-beyazlılar, Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile prensip anlaşmasına varmıştı. Bodrum temsilcisinin şimdi de Abdurrahman'ın işini bitirmek istediği bildirildi. Bodrum FK'nın genç savunmacıyı transfer ettikten sonra tecrübe kazanması için kiralık olarak göndermeyi planladığı bildirildi. Abdurrahman geçen sezon 3'üncü Lig'de 28 maçta 1 gol attı.

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