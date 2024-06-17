Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu
MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı.
MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahiller doldu. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Türkbükü sahilleri tatilci akınına uğradı. Kentte hava sıcaklığı 38 derecelerde seyrederken, deniz suyu sıcaklığı 25 dereceye ulaştı. Gümbet Sahili'ni tercih edenler, denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de şezlonglarında dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti.
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