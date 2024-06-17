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        Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:28 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:30
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        Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu
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        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahiller doldu. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Türkbükü sahilleri tatilci akınına uğradı. Kentte hava sıcaklığı 38 derecelerde seyrederken, deniz suyu sıcaklığı 25 dereceye ulaştı. Gümbet Sahili'ni tercih edenler, denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de şezlonglarında dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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