Bodrum'da kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi Geriş Caddesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen sürücünün şerit ihlali yaptığı 48 VB 163 plakalı kamyonet, Kubilay Sak'ın kullandığı 48 KA 429 plakalı motosiklete çarptı. Sak, savrulup yere düşerken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Sak'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Kubilay Sak'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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