Bodrum'da ot yangını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ot yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Akyarlar Bağla mevkisinde, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Alevlere, 1 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi sürerken, bölgedeki tatilciler ve denize girenler de yangın nedeniyle tedirginlik yaşadı.