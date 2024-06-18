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        Bodrum'da bayramın 3'üncü gününde de plajlar doldu

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de sahillerde yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:10
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        Bodrum'da bayramın 3'üncü gününde de plajlar doldu
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        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de sahillerde yoğunluk oluştu. Plajlarda neredeyse yer kalmadı.

        Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı tatili hareketliliği devam ediyor. Bayramın 3'üncü gününde de yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Plajlarda neredeyse yer kalmadı. Kumbahçe, Bitez, Gümbet, Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Kentte hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derecelerde seyretti. Ortakent sahilinde bazı vatandaşlar denize girdi, bazıları ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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