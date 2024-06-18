Bodrum'da bayramın 3'üncü gününde de plajlar doldu
MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de sahillerde yoğunluk oluştu.
MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de sahillerde yoğunluk oluştu. Plajlarda neredeyse yer kalmadı.
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı tatili hareketliliği devam ediyor. Bayramın 3'üncü gününde de yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Plajlarda neredeyse yer kalmadı. Kumbahçe, Bitez, Gümbet, Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Kentte hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derecelerde seyretti. Ortakent sahilinde bazı vatandaşlar denize girdi, bazıları ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti.
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