Muğla'ya 3 günde 500 bin araç giriş yaptı; 6 kilometrelik araç kuyruğu

KURBAN Bayramı’nda Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelere sahip Muğla'ya 3 günde yaklaşık 500 bin araç giriş yaptı. Bugün Muğla-Antalya kara yolundaki 6 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla ve Muğla-Antalya kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturuyor. İstanbul ve Antalya yönlerinden gelen sürücüler, yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, uygulama noktalarında jandarma ve polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıttı, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. İl geneline 3 günde yaklaşık 500 bin araç giriş yaparken, Muğla-Antalya kara yolundaki 6 kilometrelik araç kuyruğu da havadan görüntülendi.