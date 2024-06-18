Bodrum'da ot yangını (2)
TARIMARAZİSİNDE DE YANGIN ÇIKTIBodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi'ndeki zeytinlikte de saat 14.
TARIMARAZİSİNDE DE YANGIN ÇIKTI
Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi'ndeki zeytinlikte de saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan 1 saatte söndürüldü.
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