Bodrum'da ot yangını (2)

TARIMARAZİSİNDE DE YANGIN ÇIKTI

Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi'ndeki zeytinlikte de saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan 1 saatte söndürüldü.