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        Bodrum'da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlamada otomobil, oluşan çukura düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 18:05 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:10
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        Bodrum'da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlamada otomobil, oluşan çukura düştü. Ekipler, otomobili çıkarırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı. Öte yandan, bölgede 16 saat su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

        Akyarlar Mahallesi'ndeki Güney isale hattında, bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, patlamayla birlikte açılan çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Otomobili ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı. Bölgede ekipler tarafından onarım çalışması başlatılırken, 16 saat su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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