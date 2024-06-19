Bodrum'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, yol kenarındaki otlara da sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil demir yığınına döndü.

Yalılavak'tan Bodrum yönüne gitmekte olan İbrahim B.'nin kullandığı otomobil, saat 09.00 sıralarında, bir anda alev aldı. İbrahim B., otomobilini yolun sağına çekti. Ardından da aracından inerek yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi. Ancak, yangın söndürme tüpü çalışmadı. Alevler kısa sürede tüm aracı sarıp, yol kenarındaki otlara da sıçradı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobil demir yığınına döndü.