Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, yol kenarındaki otlara da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, yol kenarındaki otlara da sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil demir yığınına döndü.

        Yalılavak'tan Bodrum yönüne gitmekte olan İbrahim B.'nin kullandığı otomobil, saat 09.00 sıralarında, bir anda alev aldı. İbrahim B., otomobilini yolun sağına çekti. Ardından da aracından inerek yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi. Ancak, yangın söndürme tüpü çalışmadı. Alevler kısa sürede tüm aracı sarıp, yol kenarındaki otlara da sıçradı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobil demir yığınına döndü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü
        Bodrum'da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü
        Bodrum'da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düşt...
        Bodrum'da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düşt...
        Muğla sahillerinde bayramın son gününde yoğunluk sürdü
        Muğla sahillerinde bayramın son gününde yoğunluk sürdü
        Bodrum'da bayramın 4'üncü gününde de plajlarda yoğunluk
        Bodrum'da bayramın 4'üncü gününde de plajlarda yoğunluk
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı