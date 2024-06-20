Bayhan'dan Bodrum FK'ya özel 'Tiryakinim'

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başaran Bodrum FK'da takım ve taraftarlar 1'inci Lig'deki Play-Off maçlarında statta Bayhan'ın yeniden seslendirdiği, "Tiryakinim" şarkısıyla bütünleşirken, ünlü şarkıcı ilçede verdiği konserde yeşil-beyazlı kulübü unutmadı.

Bayramda Bodrum'da sahne alan Bayhan, "Tiryakinim" şarkısını Bodrum FK'nın şampiyonluk kupası eşliğinde söyledi. Bayhan, Bodrum’da bir eğlence mekanında sahneye çıktı. Geceye yeşil-beyazlı ekibin taraftar grubu Asi Tayfa ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor yöneticileri katıldı. Bayhan, verdiği konserde şampiyonluk kupası eşliğinde taraftarın da katılımıyla ünlü şarkısını arka arkaya 2 kere seslendirdi. Taraftarlar bu esnada coşkulu dakikalar yaşadı.