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        Bayhan'dan Bodrum FK'ya özel 'Tiryakinim'

        Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başaran Bodrum FK'da takım ve taraftarlar 1'inci Lig'deki Play-Off maçlarında statta Bayhan'ın yeniden seslendirdiği, "Tiryakinim" şarkısıyla bütünleşirken, ünlü şarkıcı ilçede verdiği konserde yeşil-beyazlı kulübü unutmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:00
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        Bayhan'dan Bodrum FK'ya özel 'Tiryakinim'
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        Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başaran Bodrum FK'da takım ve taraftarlar 1'inci Lig'deki Play-Off maçlarında statta Bayhan'ın yeniden seslendirdiği, "Tiryakinim" şarkısıyla bütünleşirken, ünlü şarkıcı ilçede verdiği konserde yeşil-beyazlı kulübü unutmadı.

        Bayramda Bodrum'da sahne alan Bayhan, "Tiryakinim" şarkısını Bodrum FK'nın şampiyonluk kupası eşliğinde söyledi. Bayhan, Bodrum’da bir eğlence mekanında sahneye çıktı. Geceye yeşil-beyazlı ekibin taraftar grubu Asi Tayfa ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor yöneticileri katıldı. Bayhan, verdiği konserde şampiyonluk kupası eşliğinde taraftarın da katılımıyla ünlü şarkısını arka arkaya 2 kere seslendirdi. Taraftarlar bu esnada coşkulu dakikalar yaşadı.

        Bodrum FK'yı şampiyonluğu için tebrik eden Bayhan, "Bodrum’un şampiyonluğunu kutluyorum. Çok inanmışlar, inanınca her şey başarılabiliyor. Tiryakinim'in Bodrum’un şampiyonluğunda seslendirilmesi çok değerli" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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