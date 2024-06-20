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        Tatilciler dönüşe geçti, Bodrum'dan 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 6'ncı gününde tatilciler dönüşe geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:35
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        Tatilciler dönüşe geçti, Bodrum'dan 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 6'ncı gününde tatilciler dönüşe geçti. Son 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı. Kentin çıkışında ve Bodrum-Milas istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin 6'ncı gününde ise tatilcilerin bir kısmı, son günlerde yaşanacak trafik yoğunluğuna takılmamak için kentten ayrılmaya başladı. Yola çıkan tatilciler özellikle, Gümbet-Yokuşbaşı istikametine trafikte yoğunluk oluşturdu. Yer yer trafik durma noktasına gelirken, Güvercinlik-Milas istikametinde de araç yoğunluğu yaşandı.

        Öte yandan, son 12 saatte kentten 20 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri, trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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