Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

MUĞLA'da, bayram tatili için geldiği Fethiye ilçesinde serinlemek için denize giren İsmail Faruk Cesur (24), boğuldu.

Konya'dan Fethiye'ye bayram tatiline gelen İsmail Faruk Cesur, dün, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Cesur'un suda çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla denizden çıkarılan Cesur, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Cesur, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cesur’un cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından İsmail Faruk Cesur'un cenazesinin memleketi Konya'ya götürülüp yarın torağa verileceği öğrenildi.