Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Tatilciler dönüş yolunda; Bodrum'dan 24 saatte 30 bin araç çıkış yaptı

        KURBAN Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da geçiren tatilcilerin dönüşleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatilciler dönüş yolunda; Bodrum'dan 24 saatte 30 bin araç çıkış yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KURBAN Bayramı tatilini Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da geçiren tatilcilerin dönüşleri sürüyor. İlçeden son 24 saatte 30 bin araç, çıkış yaptı.

        Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum’da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilci akınına uğradı. Bayram tatilinin 7’nci gününde tatilciler, son 2 günde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna takılmamak için ilçeden ayrılmaya devam ediyor. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşurken, Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde de trafikte yoğunluk yaşandı.

        Öte yandan, son 24 saat içerisinde kentten 30 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!

        Benzer Haberler

        Güney Ege yerli turistle "çifte bayram" etti
        Güney Ege yerli turistle "çifte bayram" etti
        İş insanı Kaya Sabancı, yaşadığı evin site sahibi ve korumaları tarafından...
        İş insanı Kaya Sabancı, yaşadığı evin site sahibi ve korumaları tarafından...
        Bodrum ilçesinde darbedilen iş insanı Kaya Sabancı hastaneye kaldırıldı
        Bodrum ilçesinde darbedilen iş insanı Kaya Sabancı hastaneye kaldırıldı
        11. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali
        11. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
        Fethiye'de serinlemek için denize giren genç boğuldu
        Fethiye'de serinlemek için denize giren genç boğuldu