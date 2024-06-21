Bodrum'da bayram tatilinin 7'nci gününde de sahillerde yoğunluk

MUĞLA’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sahillerde yoğunluk sürüyor. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi.

Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sahillerde hareketlilik devam ediyor. Bu kapsamda, Gümbet, Kumbahçe, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak sahillerinde tatilciler yoğunluk oluşturdu. Kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken deniz suyu sıcaklığı ise 25 derecelerde seyretti. Kumbahçe sahiline gelenler, denize girerek serinledi; bazıları da şezlonglarında dinlenmeyi tercih etti. Öte yandan bir ailenin, sahilde yer kalmadığı için kendi şemsiyeleriyle geldiği görüldü.