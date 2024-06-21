Muğla'da kuralara uymayan sürücülere ceza yağdı

MUĞLA'da, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, çeşitli kural ihlalinden 3 bin 182 araç sürücüsüne toplam 6 milyon 741 bin TL para cezası kesildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 12-21 Haziran tarihleri arasında 491 trafik personeli ile 24 personel görev yaptı. Tatil süresi boyunca havadan helikopter, cayrokopter ve dron ile denetimler gerçekleştirildi. Ekiplerce 31 bin 60 araç ve sürücü denetlenirken, çeşitli kural ihlalinden 3 bin 182 sürücüye toplam 6 milyon 741 bin 249 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca 133 sürücünün ehliyetine el koyarken, 166 aracı trafikten menetti.