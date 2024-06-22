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        Muğlaspor Başkanı Kıyanç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

        TFF3'üncü Lig'e 3 yıl sonra yükselen Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, Kurban Bayramı vesilesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:55
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        Muğlaspor Başkanı Kıyanç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
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        TFF3'üncü Lig'e 3 yıl sonra yükselen Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, Kurban Bayramı vesilesiyle Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isminin yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor forması takdim eden Başkan Kıyanç, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ve Muğlaspor eski kulüp başkanlarından Hamza Akercan’ın hazır bulunarak destek sağladıkları görüşmede elde edilen şampiyonluk ve yeni sezon öncesi kulübün çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

        Muğla Atatürk Stadyumu'nun durumunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran Başkan Kıyanç, Menteşe ilçesinde profesyonel lig maçlarının oynanabileceği başka bir stadın olmadığını, yıkım kararı alınan mevcut Atatürk Stadyumu’nun koşu parkur alanlarına 4 bin 500-6 bin kişilik çelik tribün yapılması hususunda ricada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Atatürk Stadyumu’na çelik tribün yapılması konusunun Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile detaylı bir şekilde görüşülmesi için talimat verdi.

        Başkan Kıyanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, 8 Eylül'de liglerin başlayacak olmasından dolayı önümüzdeki sezon Muğlaspor'un iç saha maçlarını Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynayabilmesi adına çelik tribün yapımının tamamlanması için hazırlanan projeleri ve teklifleri Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a aktaracak, çelik tribün ihalesinin acilen yapılması için talep ve ricada bulunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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