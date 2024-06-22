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        Bodrum FK 1 ay Düzce'de kampta

        TARİHİNDEilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK yeni sezon öncesi 1 Temmuz itibariyle Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarına başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:10
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        Bodrum FK 1 ay Düzce'de kampta
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        TARİHİNDEilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK yeni sezon öncesi 1 Temmuz itibariyle Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarına başlayacak. Muğla ekibi 1-31 Temmuz tarihleri arasındaki 2 etaplı kamp sürecinin tamamını Topuk Yaylası'nda geçirecek. Bodrum'da transfer çalışmaları kapsamında takımın genel iskeletinin önceki sezonlarda olduğu gibi korunacağı belirtilirken, 6 yeni oyuncu alınacağı kaydedildi. Yeşil- beyazlı ekibin Sakaryaspor'un yıldız oyuncusu Zdravko Dimitrov ile ilgilendiği, transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        GÖKDENİZ GALATASARAY YOLUNDA

        Bodrum FK'nın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 22 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar, Galatasaray'a yakın. Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan sarı-kırmızılı ekibin Gökdeniz için Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve futbolcunun kendisiyle el sıkıştığı, imzaların an meselesi olduğu belirtildi. Son yıllarda genç futbolculara yatırım yapan Bodrum FK'nın önceki sezon devre arasında Antalyaspor'dan kiralayıp ardından bonservisini aldığı Gökdeniz, yeşil-beyazlılarla art arda 2 final oynayıp Süper Lig sevinci yaşadı. Daha önce Ümit Milli Takım'da da forma giyen genç yıldız geçen sezon 1'inci Lig'de 37 maçta 9 gol attı.

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