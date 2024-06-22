Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da itfaiye, villada çıkan yangında kedileri kurtardı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, üç katlı bir villanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yavru kedileri de  kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 23:35 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da itfaiye, villada çıkan yangında kedileri kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, üç katlı bir villanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yavru kedileri de  kurtardı.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Dirmil Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir villanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, prizdeki elektrik akımından çıkan yangın, kısa sürede katı sardı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında, alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte söndürülürken, evde bulunan 6 kedi, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "Hatalar silsilesi"
        "Hatalar silsilesi"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!
        Cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
        Cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
        Limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
        Limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
        Akraba kavgası can aldı: 2 ölü 1 yaralı
        Akraba kavgası can aldı: 2 ölü 1 yaralı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
        Dram içinde dram çıktı
        Dram içinde dram çıktı
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!

        Benzer Haberler

        Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye
        Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye
        11. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali
        11. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali
        Bodrum'da çıkan yangında evdeki üç kedi ve yavruları kurtarıldı
        Bodrum'da çıkan yangında evdeki üç kedi ve yavruları kurtarıldı
        Muğla'da yanan otomobilden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Muğla'da yanan otomobilden ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Muğla'da tatilcilerin dönüşü nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu
        Muğla'da tatilcilerin dönüşü nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu
        Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu
        Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu