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        Bodrum FK'da Brazao gözde oldu

        TARİHİNDEilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli futbolcusu Perdo Brazao, transferin gözde isimlerinden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:58 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:58
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        Bodrum FK'da Brazao gözde oldu
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        TARİHİNDEilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli futbolcusu Perdo Brazao, transferin gözde isimlerinden oldu. Yeni sezonda Bodrum FK'da Süper Lig'de forma giyip giymeyeceği belirsiz olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 1'inci Lig kulüplerinin çok ilgili olduğu öğrenildi. Özellikle Kocaelispor'un genç futbolcuyu çok istediği iddia edilirken, Brazao için son kararı Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir verecek. Geçen sezon başında yeşil-beyazlılara imza atan Brazao, Play-Off'lar dahil 28 maça çıktı. Toplam 963 dakika sahada kalan Portekizli 1 kez ağları sarstı.

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