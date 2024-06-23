Bodrum'da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ziyaretçi akınına uğradı. Boşalmaya başlayan ilçede, ziyaretçilerden geriye çöpleri kaldı. Belediye ekipleri, başta plajlar olmak üzere 8 günde 9 bin 400 ton atık topladı.

Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerden bir bölümü önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'daki sahil ve mesire alanlarını tercih etti. Tatilciler nedeniyle ilçede nüfus yoğunluğu artarken, sahiller ve mesire alanları doldu. Otellerin de yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bayram sonrası ise tatilciler dönerken, geriye çöpleri kaldı. Bodrum'da nüfus yoğunluğu nedeniyle çöp sorunu yaşandı. Bazı noktalarda çöp yığınları oluştu. Belediye başta plajlar olmak üzere bayram tatili boyunca ilçe genelinde 340 personel ve 169 araçla yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.