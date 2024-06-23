Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:18 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da tatilcilerden geriye çöpleri kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ziyaretçi akınına uğradı. Boşalmaya başlayan ilçede, ziyaretçilerden geriye çöpleri kaldı. Belediye ekipleri, başta plajlar olmak üzere 8 günde 9 bin 400 ton atık topladı.

        Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerden bir bölümü önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'daki sahil ve mesire alanlarını tercih etti. Tatilciler nedeniyle ilçede nüfus yoğunluğu artarken, sahiller ve mesire alanları doldu. Otellerin de yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bayram sonrası ise tatilciler dönerken, geriye çöpleri kaldı. Bodrum'da nüfus yoğunluğu nedeniyle çöp sorunu yaşandı. Bazı noktalarda çöp yığınları oluştu. Belediye başta plajlar olmak üzere bayram tatili boyunca ilçe genelinde 340 personel ve 169 araçla yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.

        BAYRAM TATİLİNDE ÇÖP ORANI YÜZDE 33 ARTTI

        Günde ortalama 150 ton bahçe atığının toplandığı ilçede bu oran, bayram tatilinde yüzde 33 artışla 200 tona çıktı. Günde ortala 690 ton toplanan atık miktarı ise bu süreçte 975 ton oldu. Ekipler 8 günde 1600 ton bahçe atığı, 7 bin 800 ton ise evsel atık olmak üzere toplam 9 bin 400 ton atık topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Bodrum'da tatilin son gününde sahillerde hareketlilik devam etti
        Bodrum'da tatilin son gününde sahillerde hareketlilik devam etti
        Saklıkent Kanyonu'nu bayram tatilinde 45 bin 535 kişi ziyaret etti
        Saklıkent Kanyonu'nu bayram tatilinde 45 bin 535 kişi ziyaret etti
        Bodrum FK'da Brazao gözde oldu
        Bodrum FK'da Brazao gözde oldu
        "Gladyatörler kenti" Stratonikeia'da Geleceğe Miras Projesi ile çalışmalar...
        "Gladyatörler kenti" Stratonikeia'da Geleceğe Miras Projesi ile çalışmalar...
        Bodrum'da itfaiye, villada çıkan yangında kedileri kurtardı
        Bodrum'da itfaiye, villada çıkan yangında kedileri kurtardı
        Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye
        Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye