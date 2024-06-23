Bodrum'da 'kıyı' eylemi; arbede çıktı, otel yetkilileri polis ve basın mensuplarına saldırdı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgallerine karşı yapılan eylemde, bölgeden geçen eylemcilere bir otelin yetkililerinin müdahalesi sonrası arbede yaşandı. Otel yetkilileri, bölgede görev yapan polis ve basın mensuplarına da saldırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Bodrum’da farklı sahillerde kıyı işgallerine karşı protestoda bulunan 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi', Torba sahilinde pankart ve dövizler eşliğinde eylem gerçekleştirdi. Onlarca kişinin katıldığı eyleme bölgede tatil yapan vatandaşlar da destek verdi. Sahil bölgesinde ilerlenirken bir otelin bulunduğu noktada otel yetkilisi olduklarını ifade eden kişiler, eylemcilere tepki gösterdi. Kıyıdaki işletmenin parasını ödediklerini söyleyen otel yetkilileri eylemcileri bölgeden uzaklaştırmaya çalışınca arbede yaşandı. Eylemciler ise bölgenin kamuya açık bir alan olduğunu dile getirdi. Büyüyen arbedede işletme yetkililerinden bazıları basın mensuplarının kameraları ve telefonlarına da vurdu, görevi başındaki polislere de fiziki müdahalede bulundu.