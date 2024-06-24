Düştüğü çayda boğuldu

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Dalaman ilçesinde meydana geldi. Dalaman Çayı'na düşen kişiyi gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, İHH, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG/AMESAR) Derneği ekipleri sevk edildi. Gece boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün, saat 08.00 sıralarında Hasan Salih'in çamura saplanmış cansız bedenini buldu. Salih'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.