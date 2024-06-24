Bodrum FK, Zdravko Dimitrov'u renklerine bağladı
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK, Sakaryaspor'un 25 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK, Sakaryaspor’un 25 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip Sakaryaspor’un 25 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Dimitrov geçen sezon Sakaryaspor forması altında 17 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 4 asist yaptı ve 1 kez fileleri havalandırdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.