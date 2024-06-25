Darp sonucu ölümde 3 sanık 12'şer yıl hapisle yargılanıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kendisi gibi VIP minibüs şoförlüğü yapan, aynı lojmanda kaldıkları Burak Aktaş'ı (33) çıkan kavgada döverek öldürdükleri öne sürülen Metin Ataman (62) ile arkadaşları Salih Durkut (37) ve Ferdi Karatosun (38), 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada suçsuz olduklarını belirtip, tahliye ve beraatlerini istedi.

Her ikisi de VIP minibüs şoförü olan Metin Ataman ve Burak Aktaş arasında, 15 Temmuz 2023 tarihinde, kaldıkları Cevat Şakir Mahallesi Pınar Sokak'taki lojmanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Büyüyüp sokağa taşan kavgada Ataman, Aktaş'a yumruk attı. Aktaş aldığı darbeyle yere düştü. Olay yerine gelen Ataman'ın arkadaşları Salih Durkut ve Ferdi Karatosun da yerdeki Aktaş'ı tekmeledi. Ataman ve beraberindeki iki arkadaşı, Aktaş'a tekme ve yumruklarla vurmaya devam etti.

27 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ Bu sırada olay yerine gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan Besim Ü.’nün ifadesine göre; Metin Ataman kaldırımda oturan Burak Aktaş'a vurdu. Aktaş, aldığı darbeyle olduğu yerde kaldırıma devrilirken, şüpheliler kaçtı. Çağırılan ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, buradaki ilk müdahale sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aktaş, 27 gün sonra 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti Olaydan bir gün sonra gözaltına alınan şüpheliler Metin Ataman, Salih Durkut ve Ferdi Karatosun ise çıkarıldıkları Bodrum 2'inci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle 3 sanık hakkında 'Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Ataman'ın, Aktaş ile dışarıda kavga ettiğini, çevreden gelen kişilerin kavgayı ayırdıklarını söylediğine yer verildi. Ataman'ın kavganın ardından olay yerinde ayrıldığında Burak Aktaş'ın kaldırımda oturduğunu söylediği de iddianamede yer aldı. Diğer 2 tutuklu sanığın ise olayı ayırmaya çalıştıklarını ve Aktaş'a vurmadıklarını söyledikleri ifade edildi. İddianamede Aktaş'ın otopsi raporuna da yer verildi. Raporda Aktaş'ın ölümünün maruz kaldığı darp olayının efor ve stresinin tetiklendiği, travmatik olmayan beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu ve olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ifade edildi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Davanın ilk duruşması dün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ferdi Karatosun, Metin Ataman, Salih Durkut ile Burak Aktaş'ın annesi Bedriye Kayasoy ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar duruşmadaki savunmalarında suçlamaları reddedip, beraat ve tahliyelerini talep etti. Duruşmada avukatlarda savunmalarını gerçekleştirdi. Mahkeme heyeti şüphelilerin telefon kayıtlarının incelemesini, bir sonraki duruşmaya dosyada adı geçen tanıkların getirilmesini ve müşteki avukatı Orhan Yuşa Kubat'ın mahkemeye incelenmesi için verdiği görüntünün bilirkişi tarafından incelenip rapor halinde bir sonraki duruşmaya getirilmesini istedi. Mahkeme, şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Eylül'e ertelendi.