Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        İşten çıkardığı çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu hakkında işten çıkardığı çalışanına tokat attığı gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşten çıkardığı çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu hakkında işten çıkardığı çalışanına tokat attığı gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Tokat attığı o anların görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından açıklama yapan Sicimoğlu, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıya olduğunu belirtip, "Videolar, montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Polise şikayette bulundum" dedi.

        Marmaris'te ünlü televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle teknesinde çalışan Samet İşitmezoğlu'nu işten çıkarttı. İddiaya göre, Sicimoğlu, kovduğu personeli İşitmezoğlu'na parasını istemeye geldiğinde tokat attı. İşitmezoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, Samet İşitmezoğlu'nun Sicimoğlu'nu işaret ederek "Çalışanın hakkını vermiyor. Ettiğiniz hakaretler, küfürler var" diyerek parasını alamadığını ileri sürerken, Ayhan Sicimoğlu'nun "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" diyerek karşılık verip, ona doğru hamle yaparak, tokat atması yer alıyor. İşitmezoğlu'nun bu sırada suratını göstererek "Az önce bana tokat attı. Bu da izi. Bu işte böyle bir adam. Darp raporu alacağım, sizi polise şikayet edeceğim" diyerek Sicimoğlu'na doğru bağırması da görüntülerde yer alıyor. Ayhan Sicimoğlu, yaşananların ardından cipine binip, olay yerinden uzaklaştı

        'BİR KUMPAS VE ŞANTAJ İLE KARŞI KARŞIYAYIM'

        Ayhan Sicimoğlu, yaşanan o anların sosyal medyada yayınlanması sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar, montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden bu işe müdahil olan üçüncü şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir" dedi.

        'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

        Samet İşitmezoğlu'nun avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise Ayhan Sicimoğlu hakkında kasten yaralama suçundan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukat Akkuş, "Suç duyurusunda bulunmakla kalmayıp, buna benzer olayların yaşanmaması için tüm hukuki yolların sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        İSO 500'e gıda damgası
        İSO 500'e gıda damgası
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Darp sonucu ölümde 3 sanık 12'şer yıl hapisle yargılanıyor
        Darp sonucu ölümde 3 sanık 12'şer yıl hapisle yargılanıyor
        Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bodrum FK, Bulgar futbolcu Zdravko Dimitrov'u renklerine bağladı
        Bodrum FK, Bulgar futbolcu Zdravko Dimitrov'u renklerine bağladı
        Muğla'da hastane otoparkında araçta çıkan yangın söndürüldü
        Muğla'da hastane otoparkında araçta çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum FK, Zdravko Dimitrov'u renklerine bağladı
        Bodrum FK, Zdravko Dimitrov'u renklerine bağladı
        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı