İşten çıkardığı çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu hakkında işten çıkardığı çalışanına tokat attığı gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Tokat attığı o anların görüntüsünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından açıklama yapan Sicimoğlu, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıya olduğunu belirtip, "Videolar, montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Polise şikayette bulundum" dedi.

Marmaris'te ünlü televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle teknesinde çalışan Samet İşitmezoğlu'nu işten çıkarttı. İddiaya göre, Sicimoğlu, kovduğu personeli İşitmezoğlu'na parasını istemeye geldiğinde tokat attı. İşitmezoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, Samet İşitmezoğlu'nun Sicimoğlu'nu işaret ederek "Çalışanın hakkını vermiyor. Ettiğiniz hakaretler, küfürler var" diyerek parasını alamadığını ileri sürerken, Ayhan Sicimoğlu'nun "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" diyerek karşılık verip, ona doğru hamle yaparak, tokat atması yer alıyor. İşitmezoğlu'nun bu sırada suratını göstererek "Az önce bana tokat attı. Bu da izi. Bu işte böyle bir adam. Darp raporu alacağım, sizi polise şikayet edeceğim" diyerek Sicimoğlu'na doğru bağırması da görüntülerde yer alıyor. Ayhan Sicimoğlu, yaşananların ardından cipine binip, olay yerinden uzaklaştı

'BİR KUMPAS VE ŞANTAJ İLE KARŞI KARŞIYAYIM' Ayhan Sicimoğlu, yaşanan o anların sosyal medyada yayınlanması sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar, montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden bu işe müdahil olan üçüncü şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir" dedi.