Fethiyespor'da Sezer gitti

TFF2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'da giden 3'üncü oyuncu Sezer Özmen oldu. Daha önce Enes Fidayeo ve Selim Kayacı ile yollarını ayıran Fethiyespor 1.5 yıldır formasını terleten tecrübeli stoper Sezer'le de vedalaştı. Sezer ayrılğı kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Geçen sezon 25 maça çıkan 31 yaşındaki defans oyuncusu Sezer, rakip fileleri 1 kez havalandırmıştı.