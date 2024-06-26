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        Fethiyespor'da Sezer gitti

        TFF2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'da giden 3'üncü oyuncu Sezer Özmen oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:30
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        Fethiyespor'da Sezer gitti
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        TFF2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor'da giden 3'üncü oyuncu Sezer Özmen oldu. Daha önce Enes Fidayeo ve Selim Kayacı ile yollarını ayıran Fethiyespor 1.5 yıldır formasını terleten tecrübeli stoper Sezer'le de vedalaştı. Sezer ayrılğı kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Geçen sezon 25 maça çıkan 31 yaşındaki defans oyuncusu Sezer, rakip fileleri 1 kez havalandırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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