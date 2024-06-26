Muğla'da orman yangınlarına karşı üst seviye tedbir
MUĞLA'da orman yangınlarının önüne geçilmesi için tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.
MUĞLA'da orman yangınlarının önüne geçilmesi için tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma komando, polis özel harekat ile orman muhafaza ekipleri yangın riskinin bulunduğu ormanlarda devriye görevine başladı.
Zengin kültürel mirası, kıyıları ve yeşilin farklı tonlarını barındıran doğasıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'da, olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sıkı tedbirler uygulamaya geçirildi. Polis, özel harekat ve jandarma komando ile orman muhafaza görevlileri, yangın riskinin bulunduğu ormanlarda devriye görevi yapıyor. Ekipler, orman yangınları konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları için vatandaşlara da uyarılarda bulunuyor.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Değerli vatandaşlarımız bazı ihmallerin telafisi yoktur. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak duralım. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" dedi.
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