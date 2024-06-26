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        Bodrum FK, Enes'i açıkladı

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:05 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:10
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        Bodrum FK, Enes'i açıkladı
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        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Altay forması giyen U18 Milli Takım futbolcusu Enes Öğrüce ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Enes Öğrüce'ye formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Futbola başladığı Altay'da profesyonel olan Enes, geçen sezon 1'inci Lig'de 12 maçta görev yapıp, 1 kez rakip fileleri sarstı. Bodrum temsilcisi, Zdravko Dimitrov ve Yusuf Sertkaya transferlerinin ardından üçüncü resmi imzayı Enes Öğrüce'ye attırmış oldu.

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