Bodrum FK, Enes'i açıkladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile anlaştığını duyurdu.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, dış transferde Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Altay forması giyen U18 Milli Takım futbolcusu Enes Öğrüce ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Enes Öğrüce'ye formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Futbola başladığı Altay'da profesyonel olan Enes, geçen sezon 1'inci Lig'de 12 maçta görev yapıp, 1 kez rakip fileleri sarstı. Bodrum temsilcisi, Zdravko Dimitrov ve Yusuf Sertkaya transferlerinin ardından üçüncü resmi imzayı Enes Öğrüce'ye attırmış oldu.
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