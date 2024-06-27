Bodrum'da isale hattı patladı; 36 saat su kesintisi yaşanacak

Olay, gece saatlerinde Gölköy Mahallesi girişinde meydana geldi. İçme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamayla tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, 12 mahallede 36 saatlik su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

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