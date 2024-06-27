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        Bodrum'da isale hattı patladı; 36 saat su kesintisi yaşanacak

        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da ana isale hattında patlama yaşandı, yollar göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:25 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:30
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        Bodrum'da isale hattı patladı; 36 saat su kesintisi yaşanacak
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        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da ana isale hattında patlama yaşandı, yollar göle döndü. Bölgede onarım çalışması başlatırken, 12 mahallede 36 saatlik su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

        Olay, gece saatlerinde Gölköy Mahallesi girişinde meydana geldi. İçme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamayla tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, 12 mahallede 36 saatlik su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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