Damadını 7 yerinden bıçaklayan kayınpeder: Öldüğünden haberim olmadı

MUĞLA'da, tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü (24), 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan ve 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalanan Ergün Göçmen'in (50), savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Göçmen, "Öldüğünden haberim olmadı. Sonradan öğrendim. Kimse ile iletişime geçmedim. Kimseden yardım almadım. Yanımdaki para ile ihtiyaçlarımı gideriyordum" dedi.

Olay, 14 Haziran'da saat 01.30 sıralarında Yatağan ilçesi merkezinde meydana geldi. Gülgün Öztürk ile eşi Bahtiyar Öztürk, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Gülgün Öztürk tartışmanın ardından babası Ergün Göçmen'e durumu anlattı. Kızının yaşadığı eve giden Göçmen ile damadı Bahtiyar Öztürk arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Göçmen, yanındaki bıçakla damadını 7 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Bahtiyar Öztürk, hayatını kaybetti.