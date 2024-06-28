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        Damadını 7 yerinden bıçaklayan kayınpeder: Öldüğünden haberim olmadı

        MUĞLA'da, tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü (24), 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan ve 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalanan Ergün Göçmen'in (50), savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:33 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:35
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        Damadını 7 yerinden bıçaklayan kayınpeder: Öldüğünden haberim olmadı
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        MUĞLA'da, tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü (24), 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan ve 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalanan Ergün Göçmen'in (50), savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Göçmen, "Öldüğünden haberim olmadı. Sonradan öğrendim. Kimse ile iletişime geçmedim. Kimseden yardım almadım. Yanımdaki para ile ihtiyaçlarımı gideriyordum" dedi.

        Olay, 14 Haziran'da saat 01.30 sıralarında Yatağan ilçesi merkezinde meydana geldi. Gülgün Öztürk ile eşi Bahtiyar Öztürk, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Gülgün Öztürk tartışmanın ardından babası Ergün Göçmen'e durumu anlattı. Kızının yaşadığı eve giden Göçmen ile damadı Bahtiyar Öztürk arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Göçmen, yanındaki bıçakla damadını 7 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Bahtiyar Öztürk, hayatını kaybetti.

        Polis, otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla Ergün Göçmen'i 12 gün sonra Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde annesine ait evin kömürlüğünde yakaladı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçmen, tutuklandı.

        ‘KAÇ DARBE VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM’

        İfadesinde, olay günü kızının kendisine cep telefonundan mesaj gönderdiğini söyleyen Ergün Göçmen, "'Baba, bununla birlikte olamayacağım. Sürekli iftiralar atıyor. Artık canıma kıyacağım' dedi. Olay günü, kızımı evden almak için gitmiştim. Gitmeden önce 2-3 bira içtim. Evlerinin önüne gittiğimde binanın giriş kapısı açıktı. Bina giriş kapısına tekme vurmadım. Daire giriş kapısının önüne gittim, gittiğimde zili çaldım. Kapıyı kızım açtı. Kapıyı açar açmaz damadım üzerime saldırdı. Birlikte yere düştük. Sırt üstü düştüm. Diziyle göğsüme bastırdı. Boğazımı sıktı. Yanımda küçük bir çakı vardı. Sırt üstü yerdeyken o çakıyı çıkarttım ve damadıma bıçağı sapladım. İlk neresine bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum. Bıçağı vurunca beni bıraktı. Onun elinde herhangi bir şey olup olmadığını görmedim. Olaydan sonra kaçtım. Öldüğünden haberim olmadı. Sonradan öğrendim. Kimseyle iletişime geçmedim. Kimseden yardım almadım. Yanımdaki para ile ihtiyaçlarımı gideriyordum. Olay nedeni ile pişmanım" dediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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