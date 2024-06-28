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        Marmaris açıklarında 20 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salı içerisindeki 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 22:15 Güncelleme: 28.06.2024 - 22:20
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        Marmaris açıklarında 20 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salı içerisindeki 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 10.45 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salı içerisinde bulunan 20 kaçak göçmeni kurtardı.

        Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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