Fethiyespor topbaşı yaptı

TFF2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Selahaddin Dinçel önderliğinde başladı. Lacivert-beyazlı takım 24 kişilik genç ağırlıklı kadrosuyla çalışmalara start verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği genç oyuncu oynatma kuralına uygun hareket etmeye çalıştıklarını dile getiren teknik patron Dinçel, "Yaş ortalamasını düşürme kararı aldık. Geleceği olan genç, yetenekli oyuncuları bünyemize dahil etmeye, kendi gençlerimizi hem fiziksel hem oyunsal olarak daha iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bu demek değil ki Fethiyespor hedefsiz" mesajı veren Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, "Birçok takımın daha hocasının belli olmadığı, bazı takımların kongre süreçlerinin devam ettiği, bazı takımlarda yaprak dahi kımıldamadığını görüyoruz ama bugün Fethiyespor'a baktığımızda elinde belli bir iskeleti olan ve start vermiş olan bir Fethiyespor var. Biz normal şartlardan bir hafta önce gibi sezon hazırlıklarına başladık. Kendi gençlerimizi ve bünyemizde var olan oyuncularımızı bir an önce daha erken hazırlama hedefiyle bunu gerçekleştirdik" diye konuştu.