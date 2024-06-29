Kayınpederini, kayınvalidesini ve komşularını öldürüp, 2 kişiyi de yaraladı (2)
YAKALANDIFethiyeilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gidip, çıkan tartışmada kayınpederi Şükrü Aysu, kayınvalidesi Adile Aysu ile araya giren komşuları Muhammet Akbaba'yı tabancayla vurarak öldüren, ardından da husumetli olduğu Esat Ulu ve Serdar Genç'i evlerinde tabancayla yaralayan Özcan Aybey, ilçenin Çalış bölgesinde polis tarafından yakalandı.
YAKALANDI
Fethiyeilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gidip, çıkan tartışmada kayınpederi Şükrü Aysu, kayınvalidesi Adile Aysu ile araya giren komşuları Muhammet Akbaba'yı tabancayla vurarak öldüren, ardından da husumetli olduğu Esat Ulu ve Serdar Genç'i evlerinde tabancayla yaralayan Özcan Aybey, ilçenin Çalış bölgesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Aybey'in işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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