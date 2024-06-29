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        Kayınpederini, kayınvalidesini ve komşularını öldürüp, 2 kişiyi de yaraladı (2)

        YAKALANDIFethiyeilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gidip, çıkan tartışmada kayınpederi Şükrü Aysu, kayınvalidesi Adile Aysu ile araya giren komşuları Muhammet Akbaba'yı tabancayla vurarak öldüren, ardından da husumetli olduğu Esat Ulu ve Serdar Genç'i evlerinde tabancayla yaralayan Özcan Aybey, ilçenin Çalış bölgesinde polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:35
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        Kayınpederini, kayınvalidesini ve komşularını öldürüp, 2 kişiyi de yaraladı (2)
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        YAKALANDI

        Fethiyeilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gidip, çıkan tartışmada kayınpederi Şükrü Aysu, kayınvalidesi Adile Aysu ile araya giren komşuları Muhammet Akbaba'yı tabancayla vurarak öldüren, ardından da husumetli olduğu Esat Ulu ve Serdar Genç'i evlerinde tabancayla yaralayan Özcan Aybey, ilçenin Çalış bölgesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Aybey'in işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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